民政部、財政部開展全國服務類社會救助試點

中評社北京8月14日電／據央視網報導，據民政部網站消息，近日，民政部、財政部聯合印發《全國服務類社會救助試點工作方案》，部署在全國開展服務類社會救助試點，推動各地積極發展服務類社會救助，實現社會救助由單一物質救助向“物質＋服務”綜合救助模式轉變。



《方案》要求，試點工作要堅持以人為本、兜牢底線，聚焦困難群眾急難愁盼問題，為有需要的低收入人口提供有針對性的照護服務、生活服務、關愛服務；堅持政府主導、社會參與，強化政府主體責任，引導社會力量積極參與；堅持需求導向、精準施策，準確評估低收入人口救助服務需求，精準對接各類政策和資源；堅持盡力而為、量力而行，立足各地實際，聚焦基本服務需求，合理確定服務類社會救助項目。



《方案》明確，試點任務包括建立服務類社會救助需求評估體系，常態化開展需求摸底排查；編制服務類社會救助清單，統籌兼顧已有基本公共服務政策和制度，合理確定服務項目和基本內容；構建救助服務網絡，協同各方資源，豐富服務類社會救助供給；建設服務類社會救助工作陣地，為組織實施救助服務提供平台支撐；建立資金多渠道保障機制，推動服務類救助工作持續有序開展；健全監管機制，加強項目前期立項、中期實施、後期驗收評估等全過程監管。



《方案》提出，試點地區要用一年左右時間建立“動態監測、需求評估、資源匹配、精準服務、監管有力”的服務類社會救助運行機制，健全覆蓋城鄉、多元供給、平台支撐、運行高效的救助服務網絡，形成資源有效整合、供需精準匹配、流程標準規範、成效可感可及的服務類社會救助格局。