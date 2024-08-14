水運設施網絡將進一步優化

中評社北京8月14日電／據人民日報報導，沿海和內河港口航道是國家綜合立體交通網的重要樞紐節點和通道，在建設現代化產業體系、推進高水平對外開放中具有重要作用。



前不久，交通運輸部印發《關於新時代加強沿海和內河港口航道規劃建設的意見》（以下簡稱《意見》），提出15項舉措，進一步優化提升全國水運設施網絡，高質量構建現代化港口與航道體系。



系統優化布局港口航道建設



我國水運已基本形成以南北海運、長江幹線等為大通道，主要港口為樞紐的基礎設施發展格局，貨運量、港口吞吐量穩居世界第一，水運大國地位逐步確立。



“此次《意見》出台，在行業頂層規劃的框架下，有針對性提出可落地的政策舉措，將助力我國從水運大國加快轉向水運強國，促進水運行業邁向高質量發展。”交通運輸部規劃研究院高級工程師黃力說。



聚焦發展理念轉變。“面對資源環境承載能力的長期剛性約束，水運行業要更加注重將生態、低碳和以人為本理念融入水運發展的各個環節。”交通運輸部規劃研究院高級工程師袁子文說，此次《意見》著重強化沿海港口“強韌性”、內河水運“強通暢”等關鍵領域，更加注重節約集約利用土地和岸線資源，提升綠色智慧安全發展水平。



突出發展能級提升。港口在全球供應鏈中的節點作用愈發突顯，但我國港口樞紐輻射能力較弱、現代航運服務功能不足，總體服務水平較國際先進仍有一定差距。在黃力看來，《意見》圍繞支撐國家重大戰略實施和保障重點領域安全，深化打造世界級港口群、國際樞紐港的具體要求和建設重點，重在提升沿海港口發展能級。



強化創新融合發展。“以智慧港口、數字航道等為代表的水運‘新基建’進程不斷加快，清潔低碳能源體系不斷完善，水運發展正由大規模基礎設施建設為主向更加注重質量效益、一體化融合和創新驅動轉變。”黃力認為，《意見》聚焦存量資源優化利用、多式聯運發展、港產城協同、智慧綠色轉型等重點領域，統籌推進降成本、增效率、強服務、促融合，將充分釋放水運的比較優勢和發展潛力，推動水運行業高水平發展。