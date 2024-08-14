加力“以舊換新”，加速“生活煥新”

中評社北京8月14日電／據人民日報報導，“以舊換新補貼變多了！”得益於政策“提檔升級”，汽車、家電補貼力度大幅提升，不少消費者計劃盡早換車，或者添置新家電。真金白銀的補貼，為暑期消費市場注入新活力。



報廢舊車併購買新能源車和燃油車，補貼標準由每輛1萬元和7000元分別提高至2萬元和1.5萬元；購買2級以上能效水效標準的冰箱、洗衣機等8類家電產品，補貼提高到售價的15%。前不久，國家發展改革委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，提出統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，大力支持更新換新。從大幅度擴大支持範圍，新增老舊電梯、家電家裝等重點領域，到大幅度提升補貼標準，加大重點領域更新換新的補貼力度，再到大幅度優化組織方式，讓優惠“直達快享”……一系列務實舉措，有利於進一步增強企業投資和居民消費意願。



設備、汽車、家電等市場綜合體量大、帶動效應強、升級潛力巨大，實施設備更新和消費品以舊換新，有利於促進消費、拉動投資、增強經濟活力。《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》印發以來，今年上半年全國設備工器具購置投資同比增長17.3%，全國機動車回收量同比增長24.8%。也應看到，當前消費市場全面恢復的基礎還需不斷鞏固，推動更新換新仍存在一些難點堵點。



撬動市場，必須加速釋放政策紅利。據統計，我國設備更新的市場年規模將超5萬億元。以老舊電梯為例，目前我國有約80萬台電梯的使用年限超過15年，故障率高、運行可靠性差等問題影響群眾日常生活。過去更換電梯，常常通過利用小區公共收益、業主自籌、政府補貼等方式籌措資金，“不少人談到掏錢就不幹了”。此次將老舊電梯更新納入支持範圍，能夠幫助更多群眾解決急難愁盼。因此，要因地制宜用好用足政策，切實增強群眾獲得感。



供給端發力，最終要看需求端響應。對企業和居民而言，無論是更換營運船舶、貨車，還是更新拖拉機、私家車，既看更換貴不貴，也看產品好不好。一方面，要落實好補貼，為人們帶來實實在在的優惠；另一方面，也要大力推廣淨水機、掃地機器人、健康監測設備等綠色、智能、適老產品，讓生活更美好。確保物有所用、物有所值，供給才能更好拉動需求，形成更高水平的供需動態平衡。