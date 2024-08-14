中評社北京8月14日電／據人民日報報導，修隧架橋，穿山越海……接連上新的重大工程，發揮了推動經濟社會發展的“乘數效應”。工程建設者更將生態環保理念融入其中，以生態“工筆”細描重大工程。



起筆，有意識。深中通道精準施工，減少對中華白海豚栖息地的影響；青藏鐵路、青藏公路為藏羚羊遷徙留足通道，協助藏羚羊繁衍遷徙……一些重大工程在規劃、建設、運維的過程中，充分考慮生態環境因素，找准了經濟社會發展和生態環境保護之間的平衡點。



行筆，有規劃。中國國家版本館中央總館在規劃設計中尊重自然環境，重塑山水形勝，以綠色生態設計統籌地下庫區建設，在最大限度降低能耗的同時又預留充足的發展空間。工程建設者既充分利用自然條件，又注重資源節約集約利用，統籌把握種種生態細節。



細描，有能力。從成都平原到青藏高原，川青鐵路穿越層巒叠嶂，隧道千米之上的地表，或許就有大熊貓正在經過，在地質條件複雜活躍的情況下，施工實屬不易，背後更折射出工程技術的不斷進步與保護生態的堅定決心。



重大工程體量大、周期長、效益高，生態保護任務重、範圍廣、細節多。用大手筆揮就重大工程，以工筆畫描繪生態細節，才能讓工程之美與自然之韵交相輝映，讓人與自然和諧共生的畫卷愈加生動。