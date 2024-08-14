我國農業種質資源保存總量世界第一

中評社北京8月14日電／據科技日報報導，種質資源是保障糧食和重要農產品穩定安全供給的戰略性資源。記者13日從農業農村部獲悉，今年上半年，我國種質資源保護取得歷史性突破，農業種質資源普查全面完成，新收集農作物種質資源13.9萬份、畜禽和水產遺傳材料119萬份，加上原有保存資源，我國農業種質資源保存總量位居世界第一。



“農業種質資源主要包括農作物、畜禽和水產三類種質資源。”農業農村部種業管理司副司長楊海生告訴記者，國家作物種質資源新庫和海洋漁業種質資源庫已經全面投入運行，畜禽種質資源新庫和淡水漁業種質資源庫也將於明年建成。我國農業種質資源戰略保存能力將進一步提升，可以滿足未來30年到50年的發展需求。



目前，新收集的農業種質資源正在陸續編目入庫。“我國在種質資源收集和創新方面取得了階段性成績，其中保存的玉米種質資源達3.6萬份，地方品種資源占比約七成。即將完成的第三次全國農作物種質資源普查與收集行動新收集了6000餘份玉米地方品種資源，為品種培育提供了新的種源支撐。”國家玉米產業技術體系首席科學家李新海介紹。



國家海洋漁業種質資源庫是我國當前規模最大、設施最先進的漁業種質資源庫，已保存了近14萬份種質資源。對首次開展水產養殖資源普查采集的漁業種質資源，我國採取活體和遺傳材料兩種保存方式。其中，活體資源被納入原良種場和保護區進行保護，而相關的遺傳材料則被提交至國家種質庫進行保存，部分樣本更將被存放在零下80攝氏度的超低溫冷庫中。



“新收集上來的農業種質資源入庫後，科研人員將進一步鑒定它們的特點，挖掘一批高產優質、抗逆抗病等重大優異基因資源，並改造成育種材料，加快種業創新攻關和品種選育。”楊海生表示。