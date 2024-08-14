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姜宏接受紀律審查和監察調查
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2024-08-14 17:54:30
中評社北京8月14日電／據新華社報導，內蒙古自治區紀委監委13日通報，內蒙古自治區民政廳黨組書記、廳長姜宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受內蒙古自治區紀委監委紀律審查和監察調查。
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