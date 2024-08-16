中評數據：香港樓市持續不振需應對

圖1 2019年以來香港私人住宅售價指數與社交媒體對樓市議題的關注度按月變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港8月16日/香港樓市近幾個月來的走勢持續疲弱，據差餉物業估價署7月底公布的最新本地私人住宅售價指數（下稱“樓價指數”）顯示，6月的香港樓價指數為301.8點，按年跌13.1%，創下近八年來新低。樓市在全面“撤辣”的“小陽春”後再度走低，近期在香港社會引發討論並持續發酵升溫。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據以及官方機構統計數字後得出結論：因本地需求與供應的此消彼長、美元利率高企等多個內外部不利因素，造成香港樓市在“撤辣”後仍難以止跌回升，在當前經濟不明朗的大環境下，不能僅寄希望於美聯儲減息，香港特區政府在樓市穩定方面需要發揮更積極的干預角色。



近年來，香港樓市經歷了多輪波動，牽動著香港市民的神經。如圖1所示，2019年，在中美貿易戰升溫和修例風波的影響下，連漲多年的香港樓價出現多月連跌，一度令社交媒體有關樓市的討論關注度飆升。2021年，香港樓價指數雖曾爬升至歷史高位，但自2022年3月美國進入加息周期，連帶港元利率也隨之調升以來，香港的樓市遭遇了較大的下行壓力，樓價指數也開始轉入跌勢，社交媒體對此現象的討論與日俱增。樓市連續多月的疲軟走勢，令社會上要求特區政府介入以穩定樓價的聲音不斷增多，特區政府先後在去年10月的施政報告與今年3月的財政預算案中，宣布對各項樓市辣招“減辣”與“撤辣”，措施短期內對樓價有一定的提振作用，但未能有力扭轉樓市跌勢。距樓市辣招全撤後僅3個月，香港樓價指數已轉升為跌，更在6月錄得近8年以來的歷史新低，社交媒體對於樓市的憂慮情緒再度升溫。

