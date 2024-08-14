李再勇受賄、濫用職權案一審宣判

中評社北京8月14日電／據新華社報導，8月13日，重慶市第五中級人民法院公開宣判貴州省政協原黨組成員、副主席李再勇受賄、濫用職權一案，對被告人李再勇以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處有期徒刑七年，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對李再勇受賄犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。



經審理查明：1998年至2023年，被告人李再勇利用擔任貴州省遵義市紅花崗區委書記，黔東南州委常委、副州長，銅仁地委副書記、行署專員，貴陽市委副書記、市長，六盤水市委書記，貴州省委常委、秘書長，貴州省委常委、貴陽市委書記，貴州省委常委、副省長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關個人在工程承攬、土地徵收、項目規劃審批等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣4.32億餘元，其中大部分未實際取得。2014年至2017年，李再勇在擔任六盤水市委書記、市城鄉規劃建設委員會主任期間，違反法律法規規定，強令開工建設相關旅遊開發項目，濫用職權造成生態破壞損失人民幣8645萬餘元。李再勇到案後，主動交代了監察機關尚未掌握的濫用職權事實。



重慶市第五中級人民法院認為，被告人李再勇的行為構成受賄罪、濫用職權罪。李再勇受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑；濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，亦應依法懲處，並與其所犯受賄罪並罰。鑒於李再勇大部分受賄系未遂，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實；濫用職權具有自首情節；檢舉他人犯罪行為，經查證屬實，具有重大立功表現；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物絕大部分已查扣到案，具有多個法定、酌定從輕處罰情節，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行；對其所犯濫用職權罪可從輕處罰。法庭遂作出上述判決。