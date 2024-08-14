內蒙古健全監督貫通協調機制　放大監督效能

中評社北京8月14日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記強調，健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，是實現國家治理體系和治理能力現代化的重要標誌。黨委（黨組）要發揮主導作用，統籌推進各類監督力量整合、程序契合、工作融合。二十屆中央紀委三次全會指出，要完善以黨內監督為主導、各類監督貫通協調機制。內蒙古自治區深入貫徹落實習近平總書記指示要求以及中央紀委三次全會工作部署，自治區黨委發揮主導作用，黨委書記親自謀劃部署、組織實施，並深入一線調研推動，自治區紀委監委扎實推動落實，構建以黨內監督為主導、各類監督貫通協調的工作機制。



夯實制度基礎，健全監督貫通協調機制



“健全完善監督體系是涉及各類監督主體、監督職權、監督方式、監督制度等的系統工程，紀檢監察機關要發揮專責監督作用，推動各類監督在黨的領導下形成合力。”內蒙古自治區紀委監委相關負責同志說。



實踐中，自治區充分發揮黨委對各類監督主體的領導和統籌作用，通過黨內監督這個“1”，貫穿起人大、民主、行政、司法、財會、審計、統計、群眾和輿論9類監督主體，建立同頻共振的監督貫通協調機制。



自治區紀委監委協助自治區黨委先後出台《關於完善監督體系的十條意見》和《關於推動各類監督貫通協調工作的實施辦法》，探索形成各類監督主體事前主動溝通協商、事中加強信息共享和工作協同、事後協同推動整改的全過程貫通協調工作模式。目前，監督貫通協調機制橫向上已將10類監督細化到61個自治區直屬部門單位，縱向上貫通自治區、盟市、旗縣（市、區）三級黨組織，形成了黨委統一領導、紀委牽頭負責、部門協調配合、上下統籌聯動的監督工作格局。



“為了更好推動各類監督銜接順暢、配合有效，我們著力推動健全制度機制。”自治區紀委監委監督協調辦公室負責同志介紹，在自治區監督貫通協調工作機制框架下，各類監督主體已建立了23項具體協同配合機制。



在夯實制度基礎、健全監督機制的同時，自治區紀委監委按照自治區黨委部署要求，經過多方調查研究，全面梳理監督貫通協調工作模式、主要業務節點和工作流程，搭建三級監督貫通協調平台，設立專門機構負責日常工作，促進各類監督數據逐步匯聚。據瞭解，平台搭建以來，已收到問題8.31萬個，平均每天有近200個問題匯入。