雲南省彌渡縣紀監委　靶向施治助力移風易俗

中評社北京8月14日電／據人民網報導，“自助餐式宴席，吃多少盛多少，乾淨衛生又節約。”“現在請柬少了、花費小了，大家都輕鬆！”在雲南省大理白族自治州彌渡縣苴力鎮白邑村舉辦的一場婚禮中，宴席上的新風讓群眾紛紛點贊。



今年以來，針對農村禮金逐年抬高，巧立名目濫辦酒席，部分基層黨員、幹部借辦酒席之機斂取錢財等問題，彌渡縣紀委監委靶向施治，加強監督，督促鄉鎮黨委政府推進移風易俗，以良好黨風政風帶動民風社風向好。



彌渡縣紀委監委強化與縣文明辦、農業農村局、民政局等部門的協同配合，組建聯合調研督導組，深入瞭解移風易俗及相關政策落實情況，同時緊盯全縣村（社區）黨員，直擊酒席現場，開展倒排檢查。



“總覺得別人辦席自己隨的禮收不回來，便找了一個理由辦酒席。現在想來真是大錯特錯，黨員、幹部應該自覺抵制濫辦酒席風氣。”違規操辦酒席的彭家莊村幹部畢某對進行回訪教育的彌渡縣新街鎮紀委工作人員說。



為持續狠刹濫辦酒席歪風，彌渡縣紀委監委加強新時代廉潔文化建設，同時督促有關部門引導各村（社區）修訂完善村規民約，進一步對酒席辦理的類型、天數、菜品等進行規範，從制度上保障“幹部職工有規定，村民群眾有約定”，提升群眾抵制陋習、共行新風的自覺性、積極性。



“推進移風易俗不是一朝一夕之功，重在堅持。我們將持續強化明察暗訪、報備抽查等工作力度，打好整治組合拳，糾樹並舉，化風成俗，不斷推進鄉村煥發文明新氣象。”彌渡縣紀委監委相關負責人說。