強化系統思維　形成監督合力

中評社北京8月14日電／據人民網報導，處置問題線索97.1萬件，立案40.5萬件，處分33.2萬人……前不久，中央紀委國家監委通報了今年上半年全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，一系列數據充分體現了紀檢監察機關堅持態度不變、力度不減、重心不偏，始終保持“嚴”的基調不動搖。



監督是治理的內在要素，在管黨治黨、治國理政中居於重要地位。習近平總書記在主持二十屆中共中央政治局第十五次集體學習時強調：“要健全精準發力、標本兼治的監管體系。”新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央推動健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，形成全面覆蓋、常態長效的監督合力，為黨和國家事業發展提供堅強保障。全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。新征程上，要進一步強化系統觀念，著力健全精準發力、標本兼治的監管體系，推動監督制度優勢不斷轉化為治理效能。



堅持黨性黨風黨紀一起抓、治病強身相結合。黨性、黨風、黨紀是有機整體，黨性是根本，黨風是表現，黨紀是保障。堅持黨性黨風黨紀一起抓，正是管黨治黨系統思維的鮮明體現。回顧新時代全面從嚴治黨的偉大實踐，我們黨堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，把黨的創新理論轉化為堅定信念、錘煉黨性的強大力量；出台中央八項規定及其實施細則，持之以恒糾“四風”樹新風；形成比較完善的黨內法規體系，不斷織密制度的籠子……一系列舉措有力確保廣大黨員、幹部煉就“金剛不壞之身”，確保權力的規範運行，讓黨在革命性鍛造中更加堅強有力。鍥而不舍，久久為功，要不斷健全完善各項體制機制，把增強黨性、砥礪作風、嚴守紀律貫通起來，融入日常、化為習慣，持續放大標本兼治的綜合效能。