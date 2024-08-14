泰國憲法法院裁定總理賽塔違憲　即日免職

中評社香港8月14日電／泰國憲法法院裁定，由於總理賽塔委任曾犯罪的人做內閣成員，不符合政治道德，負有責任，終止他的職務。



香港電台報導，泰國憲法法院表示，由於賽塔在重組內閣時，任命披集出任部長，而披集曾經違反法律入獄，賽塔因而負有直接責任，需終止職務。賽塔將不再擔任泰國總理一職。法院是以五票對四票，裁定將賽塔免職。