大數據創新監督方式　公務接待清爽便捷

中評社北京8月14日電／據中國紀檢監察報報導，打開“浙政釘”APP，亮出公務餐碼，隨著“嘀”的一聲，浙江省衢州市科協幹部葉史軍在龍游經濟開發區食堂取到了他的工作午餐。“之前就怕去偏遠地方辦事，經常會碰到錯過飯點無處就餐的情況，回單位吃也不方便，如今公務餐很好解決了跨地域工作就餐不便問題。”



公務餐牽涉公務活動就餐保障，也事關黨風政風。二十屆中央紀委三次全會要求，對違規吃喝開展專項整治，嚴查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下級”等問題。在加強監督檢查的同時，紀檢監察機關借助大數據平台創新監督方式，讓公務接待更清爽便捷。



衢州市是浙江省最早進行公務餐改革的試點市。該市紀委監委推動市財政、國資等部門將市、縣、鄉三級560家食堂作為公務餐就餐點，按照標準規範管理、統一運行，方便幹部隨時隨地快捷用餐，也大大節約了接待成本。衢州市紀委副書記、監委副主任邵曉航說，公務餐改革後，出差人員的用餐時間從平均1小時縮短到20分鐘以內，該市2023年公務接待費用支出同比減少約30%。



在高檔飯店的超標準接待，隱藏在機關企事業單位內部食堂的違規吃喝，不僅加重基層單位負擔，也容易在單位內部形成不良風氣。“現在區裡幹部到鎮上公幹，都跟我們職工一樣在食堂吃自助餐並按標準交餐費，接待負擔減輕了很多。”重慶市萬州區孫家鎮財政辦主任說。前不久，他向在該鎮開展調研並用餐的區紀委監委工作人員開具了資金往來結算票據，上面明確記載了此次用餐的用餐標準、人數、事由等信息。



萬州區紀委監委黨風政風監督室主任譚琴介紹，該區紀委監委提倡全區機關幹部到鄉鎮開展調研等工作，按標準繳納夥食費，不得搞特殊在食堂吃單獨“桌餐”。同時聚焦隱形變異“吃食堂”問題，緊盯機關企事業單位內部食堂，注重調取購買食材、煙酒、茶葉等記錄，重點檢查對比食材消耗情況，嚴肅糾治偽造公函、設立“小金庫”吃喝，套取會議費辦公費夥食費、“化整為零”精致走賬等違規吃喝問題。