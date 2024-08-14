寧波健全容糾錯正名機制　為擔當者撐腰

中評社北京8月14日電／據中國紀檢監察報報導，日前，浙江省紀檢監察系統嚴管厚愛激勵擔當作為“鞏固深化年”活動推進會在寧波召開，寧波市鄞州區灣底村黨委第一書記吳祖楣作為基層代表參會發言。此前，有不實舉報者捏造、散布其利用職務之便侵吞集體資產等信息，經核查為失實內容，不實舉報者因誹謗罪受到法律懲處。



為嚴肅打擊誣告陷害行為，寧波市紀委監委出台處置誣告陷害行為工作辦法，探索制定《寧波市查處誣告陷害行為操作細則》，深化紀檢監察機關與公安機關、檢察機關等部門協作配合，釋放“為擔當者撐腰鼓勁”的強烈信號。



寧波市各級紀檢監察機關探索有效形式和途徑，為受到誣告陷害的幹部澄清正名，保護其幹事創業積極性。對失實檢舉控告，市區兩級紀檢監察機關探索實施澄清正名、澄清提醒、澄清回訪制度，研究制定《關於深化推進“失實必澄清、澄清兩回訪”工作意見（試行）》，最大限度消除不良影響。今年上半年，全市紀檢監察機關採取書面澄清、當面澄清、會議澄清、通報澄清等形式為136名黨員幹部、10個黨組織（單位）澄清，開展澄清回訪121次。



與此同時，寧波市紀委監委持續深化落實“三個區分開來”要求，打出預警提醒、澄清查誣、精準問責、容錯糾錯、回訪教育“組合拳”，營造有利於幹事創業的良好環境。該市紀委監委細化制定容錯糾錯要點一覽表、容錯糾錯操作規程等配套制度，編印容錯糾錯指導性案例，為基層更好開展容錯糾錯工作提供指引和參考。



在日常監督執紀問責中，寧波市紀委監委建立問責調查和容錯評估同步啟動制度，正確區分故意與過失、因私與因公、違規與試錯，讓紀律執行既有力度更有溫度。今年上半年，全市累計實施容錯31起43人，其中容錯免責24起35人，容錯減責7起8人。