中評關注：美國另類棄台論 全力防台不值

卡弗利鼓吹“另類棄台論” 圖取自美海軍戰爭學院 中評社華盛頓8月14日電(記者 余東暉)在美國官員和戰略學者不斷鼓吹台灣對於美國在亞太地區的戰略重要性之時,有美國軍事專家提出,保持美國在全球軍事優勢不取決於台灣島,美國不值當冒付出巨大代價的風險去全力防禦台灣。“錯誤地防禦台灣,將是一種比疾病更糟糕的治療方法”。



美國海軍戰爭學院戰略與行動研究系教授卡弗利(Jonathan D. Caverley)日前在《外交事務》撰文,題為“台灣謬論:美國的力量並不取決於單一島嶼”(The Taiwan Fallacy:American Power Does Not Hinge on a Single Island),提出了這個“另類棄台論”。他的主要論點有三:第一,解放軍已足夠強大(Strong enough);第二,台灣軍事價值聊勝於無(Little to nothing);第三,全力防衛台灣高風險,低回報(High risk,low reward)。



美國戰略學界早就鼓吹台灣戰略地理位置的重要性。麥克阿瑟上將稱台灣為“永不沉沒的航空母艦”。二戰期間美國海軍作戰部長歐內斯特·金上將說台灣是“瓶子裡的軟木塞”,暗示台灣島可以在地理上扼制中國。



在美中戰略競爭的今天,更多的美國官員公開鼓吹台灣的戰略重要性,有更大的聲音要求美國“防衛台灣戰略明晰化”。五角大樓負責印太事務的助理防長拉特納(Ely Ratner)2021年在美國國會作證時稱台灣“對該地區的安全至關重要,對捍衛美國的重要利益至關重要”。他還說,台灣防禦是五角大樓的“緊迫情境”,是美國軍事計劃和行動的主要指引。