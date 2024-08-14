德國向一烏克蘭人發出逮捕令　涉“北溪”恐襲

中評社香港8月14日電／ARD電視台和一些德國媒體援引自己的調查報導稱，德國總檢察院對居住在波蘭的烏克蘭潛水教練發出逮捕令，他涉嫌參與對“北溪”的恐怖襲擊事件。



衛星通訊社據德國媒體消息，德國總檢察院在今年6月就向波蘭遞交了對一名名叫茲∙弗拉基米爾的人的逮捕令，據稱是根據現有照片辨認出來。這張照片由交通攝像頭因超速而拍攝的，據悉，他疑似駕駛一輛雪鐵龍汽車，一個疑似與“北溪”恐怖襲擊有關的破壞小組曾於2022年9月8日開著這輛車在呂根島上行駛。



這一消息得到目擊者的證實。媒體得以聯繫到在波蘭的弗拉基米爾，但他否認與恐怖襲擊有關。據開展調查的媒體報導，波蘭處於難辦境地，因為居住在普魯什庫夫市的這名嫌疑人被他們視為“英雄”。



此前，一些德國媒體援引偵方消息人士的話報導稱，早在2014年就計劃了炸毀“北溪”天然氣管道。還在克里米亞併入俄羅斯前，一個烏克蘭小組就疑似策劃了天然氣管道爆炸案。一位熟悉調查進程的消息人士還說，有新證據表明“仙女座”號帆船及其船員參與了“北溪”和“北溪2號”爆炸事件。



2022年9月26日，俄羅斯向歐洲出口天然氣的兩條管道“北溪-1”和“北溪-2”同時遭到破壞。德國、丹麥和瑞典不排除這是有針對性的破壞活動。“北溪”運營商Nord Stream AG公司稱，天然氣管道遭受的損壞前所未有，修復時間無法估計。俄羅斯總檢察院對這起國際恐怖主義行為提起立案。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫此前表示，俄羅斯多次要求提供“北溪”輸氣管爆炸的相關信息，但從未收到過。