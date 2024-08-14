以色列對加沙學校的襲擊愈演愈烈

中評社香港8月14日電／半島電視台網報，上周，以色列襲擊了加沙城一所收容流離失所巴勒斯坦人的學校，造成100多人死亡，聯合國指責以色列加劇對學校的襲擊。



周六黎明祈禱期間針對塔賓學校的襲擊引發全球憤怒。



現場醫護人員形容屠殺慘不忍睹，“屍體被撕成碎片”。以色列聲稱哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織戰士在學校行動，但哈馬斯否認了這一說法。



以色列多次襲擊加沙的學校、醫院和大學，聲稱這些建築用於軍事目的，但沒有提供任何證據。



自10月7日加沙戰爭爆發以來，巴勒斯坦當局多次下達撤離命令，學校經常被用來收容被圍困地區近200萬流離失所的巴勒斯坦人。



根據《日內瓦第四公約》，學校被視為民用物體，應受到保護，免受襲擊。然而，8月份的10天內，以色列軍隊襲擊了加沙市的5所學校，造成179多人死亡，數十人受傷。



8月份哪些地方發生了針對學校的襲擊？



據官員稱，8月1日，以色列襲擊了達拉爾·穆格拉比（Dalal al-Mughrabi）學校，造成至少15人死亡，29多人受傷。



兩天後，哈馬馬（al-Hamama）學校和胡達（Al-Huda）學校遭到襲擊，造成17人死亡，60多人受傷。



8月4日，以色列襲擊了加沙城納賽爾社區的納賽爾和哈桑·薩拉姆學校，造成至少30人死亡，19人受傷。



8月8日，以色列轟炸了阿卜杜勒·法塔赫·哈穆達（Abdul Fattah Hamouda）學校和扎赫拉（Zahra）學校，造成17人死亡，數十人受傷。



最近幾周最嚴重的襲擊發生在塔賓學校，半島電視台記者欣德·胡達里稱，該校至少遭到三枚導彈襲擊。



聯合國巴勒斯坦被占領土問題特別報告員弗蘭切絲卡·阿爾巴內塞譴責此次襲擊。



她在X上發帖稱，“以色列正在對巴勒斯坦人進行種族滅絕，一次滅絕一個街區、一次滅絕一所醫院、一次滅絕一所學校、一次滅絕一個難民營、一次滅絕一個‘安全區’。使用的是美國和歐洲的武器。”





7月，針對加沙地帶學校避難所的類似集群襲擊在一周內造成近50人死亡。



加沙近85%的學校建築遭到破壞，北加沙幾乎所有學校都遭到“直接襲擊”或損壞。其次是加沙市，那裡超過90%的學校遭到破壞或摧毀。



根據聯合國兒童基金會（UNICEF）統計，截至7月6日，加沙地帶已有564所學校直接遭到以色列襲擊或損壞。



在加沙北部，95所學校建築遭到破壞或摧毀。



在加沙市，208所學校建築遭到破壞或直接受到打擊。



過去幾周，代爾巴拉赫一直是指定安全區的一部分，但有70所學校建築遭到襲擊。



幾天前，7.5萬居民被迫逃離汗尤尼斯，目前已有125所學校建築直接遭到襲擊和損壞。



在拉法，66所學校建築直接遭到襲擊或損壞。



對加沙學校的襲擊是否在增加？



以色列軍隊襲擊收容了數千名因戰爭而流離失所者的學校避難所的趨勢日益加劇。



根據聯合國兒童基金會的數據，自11月以來，直接受災學校數量增加了五倍，從60所增至近340所。



戰爭中喪生的兒童總數已增至16500多人，而加沙地帶的死亡總人數已接近40000。



在全球呼籲停火、地區壓力要求停止對已變成一片廢墟的加沙地帶的襲擊之際，針對學校避難所的襲擊次數不斷增加。



但專家表示，以色列對加沙地帶持續的襲擊可能會破壞這些努力，一些人指責以色列總理本雅明·內塔尼亞胡試圖破壞任何可能結束戰爭的協議。



此外，分析人士告訴半島電視台，以色列軍方戰略性地使用不成比例的暴力。



巴勒斯坦政策網絡Al-Shabaka的政策研究員塔里克·肯尼-沙瓦表示：“以色列軍隊既未能確保人質獲釋，也未能對哈馬斯實施‘致命一擊’。”他指出，“大規模襲擊讓以色列政府和軍方有理由稱之為‘勝利’，如果這些襲擊導致哈馬斯領導人和大量平民死亡，因為這符合以色列通過無與倫比的破壞進行威懾的更廣泛戰略。”