法國2架飆風戰機“空中相撞”墜毀 傷亡不明

中評社香港8月14日電／兩架法國戰鬥機14日上午在法國東北部的空中相撞，當局發動了大規模的搜救行動。



中時新聞網據英國《鏡報》（Mirror）報導，一名飛行員在事故中彈射並受傷，但仍有意識。另外兩人，包括一名學生飛行員和他的教練，目前正由救援人員搜尋。稍晚有《AERO TIME》、法媒《世界報》報導，對撞的是飆風（Rafale）戰機。



事故現場很快被封鎖，33名來自周圍消防站的消防員趕到現場。他們還派出了11輛車到現場。一名救援人員告訴法國媒體，現場到處都是碎片。



法國沃日（Vosges）地區政府在X平台上發帖，呼籲公眾避開該區域：“哈爾蒙維爾 （Harmonville ）地區發生飛機事故，部隊行動中心已啟動行動，以支持救援行動。請避開該區域，並服從當局的指示。”



法國消防隊表示，尚不清楚是否有更多機組人員在飛機上，並且仍在搜尋另一架飛機的飛行員。警察、消防隊和林業部門聯合進行搜救。



據報導，其中一架飛機可能來自附近的奧什埃（Ochey）133空軍基地。它在沃日和梅爾特-埃-莫塞爾（Meurthe-et-Moselle）的邊境，科隆貝-萊-貝爾（ Colombey-les-Belles）以南的一個難以到達的林區墜毀，使救援行動變得困難。