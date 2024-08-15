香港應如何營造旅遊友善氛圍？姚柏良答中評

香港特區立法會功能界別（旅遊界）議員、香港中旅社董事長姚柏良（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月15日電（記者 盧哲）暑期正是全球旅遊旺季，香港的旅遊業和旅遊環境如何能更上一層樓？香港特區立法會功能界別（旅遊界）議員、香港中旅社董事長姚柏良14日接受中評社記者專訪時說，打造香港旅遊，提高服務質量非常重要。人手不足絕對不是服務態度差的借口。而要營造全城歡迎遊客的氛圍，需要香港全社會共同參與。姚柏良還提出，香港要利用好受惠的國家政策，下半年加大力度吸引更多海外遊客，同時用好盛事活動，打造多一些的消費場景。



姚柏良當日出席了民建聯“潮聖香港──全港旅遊創意徵集”短片比賽的記者會。他在發言時表示，做好旅遊要靠“產品為王，服務為重”。相信“潮聖香港”比賽的優秀作品，有助發掘香港更多特色，對業界帶來啟發，他也希望透過比賽，鼓勵市民關心旅遊發展，攜手營造旅客友善社區，令旅客有賓至如歸的感受。



姚柏良在隨後接受中評社記者專訪時，首先談到對全港社會一起建立“和諧及歡迎遊客的氛圍”的希望。對於網上不時出現的“香港對於遊客態度不太友善”的討論，姚柏良說，確實打造香港旅遊，提高服務質量非常重要。“去一個地方旅遊，除了美食景點之外，當地的人情味和笑容，對遊客來說是印象深刻的，因此希望社會能營造旅客友善的環境。希望能通過各界共同出謀獻策，也給旅遊業界更多啟發。”



早前有服務業表示，因人手不足而導致服務質量下降。姚柏良回應說，服務業雖然有人手不足的情況，“但人手不足絕對不是態度不好的理由。”



姚柏良首先解釋，在業內招聘人手方面，確實現時香港整體失業率是一個相當低的數字，服務行業包括餐飲、旅遊業，招聘仍然特別困難。雖然特區政府早前已經提出並實施了“補充勞工優化計劃”、可以從內地引進人手，“但總體對我們這些行業暫時來說沒有看到一個大的幫助，只能說看到一點希望，幫助是有限的。”