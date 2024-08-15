民建聯辦全港旅遊短片賽 冀集思廣益推旅遊

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月15日電（記者 盧哲）民建聯14日召開記者會宣佈，作為民建聯籌辦的系列“龍躍賀國慶”活動項目之一，“潮聖香港──全港旅遊創意徵集”短片比賽即日起接受市民報名及提交作品。民建聯表示，希望通過比賽發動全港市民集思廣益，鼓勵市民用自己的視角和故事，發掘香港的旅遊資源，展現香港作為國際大都市的獨特魅力，促進文化交流與旅遊體驗的深度融合，激發旅客對香港“無處不旅遊”的新興趣與嚮往。



民建聯行動及宣傳委員會副主席張琪騰、民建聯立法會議員鄭泳舜，旅遊界立法會議員姚柏良出席記者會。張琪騰表示，為響應“香港無處不旅遊”理念，加上香港作為國際旅遊城市，擁有豐富多樣的自然風光、人文景觀和獨特特色，民建聯特別舉辦“潮聖香港──全港旅遊創意徵集”短片比賽，旨在推動社會發揮民間智慧，發動全港市民集思廣益，鼓勵市民用自己的視角和故事，發掘香港的旅遊資源，並以短片形式，展現香港作為國際大都市的獨特魅力，向世界展示一個更加立體、鮮活的香港，促進文化交流與旅遊體驗的深度融合，激發旅客對香港“無處不旅遊”的新興趣與嚮往。



記者會嘉賓、旅遊界立法會議員姚柏良表示，香港旅遊業議會早前舉辦，由業界參與的“創意·深度遊”行程設計比賽，成功發掘多條深度遊路線；而他代表旅遊業界感謝民建聯舉辦“潮聖香港──全港旅遊創意徵集”短片比賽，相信更鼓勵市民參與出謀獻策，匯聚社會智慧，齊齊探索香港旅遊新一面。



姚柏良說，做好旅遊要靠“產品為王，服務為重”。相信“潮聖香港”比賽的優秀作品，有助深度發掘香港更多特色，對業界帶來啟發。他也希望透過比賽，鼓勵市民關心旅遊發展，各界一起建立和諧歡迎遊客的氛圍，共同出謀獻策，攜手凝造旅客友善社區，令旅客有賓至如歸的感受。