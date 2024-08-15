外交部：美英澳核潛艇合作損害地區和平努力

（來源：外交部網站） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，針對有報導稱美英澳三國已簽署核動力潛艇合作協議，允許三國交換核材料及核信息，外交部發言人林劍14日答記者問時表示，美英澳核潛艇合作損害維護地區和平與安全的努力。在國際社會就保障監督等問題達成共識前，美英澳不應推進核潛艇合作。



林劍說，三國拼凑“三邊安全夥伴關係”，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，刺激軍備競賽，衝擊國際核不擴散體系，挑動集團政治和軍事對抗，破壞地區和平穩定。中方和有關地區國家已經多次表明嚴重關切和堅決反對。



林劍表示，美英澳核潛艇合作違反《不擴散核武器條約》的目的和宗旨，系核武器國家向無核武器國家轉讓核潛艇動力堆及大量武器級高濃鈾，構成嚴重核擴散風險。國際原子能機構現有保障監督體系無法實施有效保障監督，國際社會對相關保障監督條款的解讀和適用存在巨大爭議。許多國家在前不久舉行的《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第二次籌備會期間表達了關切。



林劍說，中方呼籲國際社會嚴肅看待美英澳核潛艇合作對《不擴散核武器條約》權威性、有效性的衝擊，及其對國際原子能機構保障監督機制的消極影響，繼續通過國際原子能機構、《不擴散核武器條約》審議進程等平台，推進政府間討論進程，切實解決國際社會對三國合作所涉法律和技術關切。“在國際社會就保障監督等問題達成共識前，美英澳不應推進核潛艇合作。”