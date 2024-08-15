緬甸領導人敏昂萊會見王毅

當地時間2024年8月14日，緬甸領導人敏昂萊在內比都會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（來源：外交部網站） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，8月14日，緬甸領導人敏昂萊在內比都會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



敏昂萊表示，緬甸高度重視對華關係，致力於發展緬中友好，堅定奉行一個中國原則，願永遠做中國可以信賴的友好鄰邦。明年將迎來緬中建交75周年，雙方可共同舉辦慶祝活動，弘揚傳統友好，推動兩國關係取得更大發展。感謝中方為推動緬北和談發揮的建設性作用，期待中方繼續支持緬維護國內穩定，實現政治和解。緬方也願繼續同中方合作，共同打擊網賭電詐等跨國犯罪，絕不允許任何有損中國安全和利益的行為。



王毅表示，中國對緬友好政策面向全體緬甸人民，堅持不干涉內政原則，尊重緬甸政治傳統和緬方根據本國國情選擇的發展道路。中方堅定支持緬甸維護獨立、主權、國家統一和領土完整，堅定支持緬甸致力於國內和平穩定、實現經濟發展，堅定支持緬方在憲法框架下推進新的“五點路線圖”，早日實現政治和解、恢復民主轉型進程，找到實現長治久安的道路。作為友好鄰邦，中方反對緬甸生亂生戰，反對域外勢力干涉緬內政，反對任何企圖離間中緬關係、抹黑污蔑中國的言行。



王毅說，中方願同緬方深化各領域合作，加快實施共建“一帶一路”和中緬經濟走廊大項目，運營好中緬油氣管道，助緬改善民生，推動中緬命運共同體建設取得更多實實在在的成果。



訪緬期間，王毅同緬甸副總理兼外長丹穗舉行會談，並會見了緬甸前國家和平與發展委員會主席丹瑞。