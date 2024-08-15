我國最大儲氣庫日注天然氣量創歷史新高

（來源：央視新聞） 中評社北京8月15日電／據央視新聞報導，從中國石油獲悉，我國最大天然氣儲氣庫新疆油田公司呼圖壁儲氣庫，自3月28日開始本周期注氣以來，已累計注氣突破20億立方米，日注氣量最高達到2600萬立方米，創歷史新高，為今冬明春西氣東輸沿線城市天然氣供應加足底氣。



呼圖壁儲氣庫是國內首座庫容超100億立方米的大型儲氣庫，目前世界第六、亞洲第一，也是中亞進口氣進入國內後的首座儲氣庫。今年利用數字模擬技術，實時監控儲氣庫壓力、流體分布情況，進行精細注氣，已優化調整注氣530井次，日注氣量較上一注氣周期提升了1150萬立方米，持續14天保持在2600萬立方米。



新疆油田儲氣庫有限公司集注站運行班班長張戈：我們採用“一井一策”管理，精準制定每口井的注氣制度，根據分析結果合理安排每口井的注氣量。



今年6月，隨著國內最大壓縮機在呼圖壁儲氣庫投入使用，呼圖壁儲氣庫日注氣能力從1600萬立方米提升至2600萬立方米。截至目前，我國最大天然氣儲氣庫呼圖壁儲氣庫自投入運行至今天，累計注氣量突破234億立方米。



我國最大儲氣庫加快數智化轉型升級



隨著油氣行業加快向數智化時代邁進，呼圖壁儲氣庫近年也加快了的數智化轉型升級。如今，我國最大天然氣儲氣庫成功打造成了無人值守的智慧“氣倉”。

