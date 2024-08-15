港樓市有望走出低谷期

中評社香港8月15日電／大公報報導，據嘉閣地產總裁廖偉強分析說，筆者最近就本港的樓市蕭條期，整理了過去半個世紀的資料，並做了些研究。從中發現了一個巧合的地方，就是每次香港經濟遭遇重大危機，樓市亦會被拖累而出現長時間的淡市。這個蕭條期在大部分情況下維持6年左右。例如在1980至1986年期間，中英兩國就香港問題談判，地產市道大跌，這段淡市期整整維持了約6年。至於在1997年亞洲金融風暴後，到2003年沙士，本港經濟和樓市亦深陷谷底，樓價重挫約七成，這段“樓市黑暗期”剛好也歷時6年。



歷來下行周期均為6年



到了今次的蕭條期，計及由2018年的中美貿易戰開始，之後接連出現修例風波、新冠疫情，以及美聯儲連環加息等事件，經濟和樓市都遭遇強震，至今樓價的調整仍然未完成，但也剛好已經有6年。過了這6年的下滑期，樓市會不會否極泰來，實在值得期待。



誠然，香港經濟仍受著很多負面因素困擾，港人消費力不斷轉移到在內地，零售及餐飲業面對巨大的挑戰。此外，港人的負面情緒擴散，並且在網上放大及互相感染。其實，筆者並不反對港人到內地消費，這個趨勢已形成。北上消費幫助港人用較少的成本去紓緩生活壓力，這也絕對是好事。不過，要激活香港經濟，總不能只靠外力，港人也應該同舟共濟，多一些留港消費，多給本地商家機會，香港經濟就可以逐步好起來。



正如樓市也一樣，只要市場的信心穩下來就有希望。畢竟，本港房地產長遠來看仍有很大的需求。政府統計處的文件預計，香港人口將由2019年的751萬，增加至2046年的819萬，合共估計增加68萬人，即是每年平均增加2.51萬人。這些新增人口對居住絕對有剛性的需求，但目前香港的每年供應量並不能夠滿足這個增長速度，樓價和租金未來必定有上升空間。筆者相信這個“六六無窮”的定律，樓市經過了6年的困境，必定可以見到晴天。