民族舞劇《紅樓夢》32城巡演一票難求

（來源：新華社） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，“開談不說紅樓夢，讀盡詩書也枉然”。作為中國傳統文化的集大成者，曹雪芹的《紅樓夢》不僅對後世文學產生深遠影響，更滋養了美術、音樂、戲曲、話劇、舞蹈等藝術門類。



金陵，造“夢”緣起之地。南京既是作家曹雪芹的故鄉，亦是《紅樓夢》的搖籃。如今，南京仍是入“夢”佳處。江蘇大劇院出品的民族舞劇《紅樓夢》自2021年9月試演出以來，巡演32座城市、240餘場演出、38萬餘名觀眾，在抒情和寫意之中找到文學的延展空間，在古典敘事的縫隙中融入當代的審美傾向，讓紅樓夢這部經典作品再次煥發新的光彩。今年9月，民族舞劇《紅樓夢》還將首次“出海”，前往新加坡演出，講好中華文化、中國故事。



一票難求，紅樓夢“又爆了”



太虛幻境，紗幕低垂，白光通透。十二金釵輕搖身姿，從景深處款款走到台前，精致、克制、唯美，氣象全開。演出落幕，伴隨著演員們的謝幕，現場觀眾的掌聲與歡呼聲持續了十幾分鐘。



8月，民族舞劇《紅樓夢》回到出發地南京，拉開為期16天、共計15場的展演。三年前，這部民族舞劇就是從這裡出發，走向全國。三年後，再一次以開場售罄為始，掌聲如潮收尾，上演了戲劇與觀眾的雙向奔赴。



“搶不到，根本搶不到”“開票即售罄，太難搶了”“到底是誰搶到了紅樓夢的票”，搶到票的“欣喜若狂”，沒搶到的觀眾“心碎一地”……一個“搶”字凸顯了民族舞劇《紅樓夢》的一票難求。



開票、售罄，加場、售罄，即便已售罄仍有不少觀眾到劇院排隊碰運氣——等退票的人。拼手速的主力軍是年輕人，據統計，該劇的觀眾平均年齡約27歲。不少劇迷帶著儀式感去看這部舞劇：每次演出，都有不少年輕觀眾身著漢服、化上古風妝容、手執羅扇前來，還有的乾脆裝扮成劇中形象，獲得沉浸式體驗。“00後”觀眾張嘉錫說：“穿上漢服來看《紅樓夢》，就是一次沉浸式‘入夢’。”



