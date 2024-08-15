遠洋獅步：“我在澳大利亞開醒獅團”

得勝堂醒獅團在澳大利亞悉尼唐人街進行演出。（圖源：人民網） 中評社北京8月15日電／據人民網報導，近年來，舞龍舞獅等中國傳統文化在海外越來越“出圈”，華僑華人群體在其中發揮了重要作用。在南半球的澳大利亞，舞龍舞獅藝術同樣受到關注和喜愛，而湯偉明正是在背後努力耕耘的華僑華人中的一員。



湯偉明是澳大利亞得勝堂醒獅團的創始人。1986年，他持工作簽證從香港來到澳大利亞，原本計劃短暫停留。然而，他精湛的舞獅技藝很快引起當地華人社區的關注。1988年，在華人團體和澳政府的邀請下，湯偉明成為首位以舞獅教練身份移民澳大利亞的華人。



成為一名優秀的舞獅表演者並非易事。除了需配合鼓點完成站立、抓癢、翻滾、施禮等基本動作，還需要展示高難度技法，例如在木樁上自如跳動，展現獅子的神態。湯偉明自幼學習武術，並在父親的蔡李佛湯錫國術體育會中幫忙，多年來練就的武術功底為他日後精通舞獅技藝打下了堅實的基礎。



在澳大利亞定居後，湯偉明除了繼續從事舞獅教學外，還於1995年起在《澳洲新報》兼任記者。這份工作讓他有更多機會深入瞭解和參與澳大利亞的多元文化活動。在此過程中，他發現中華傳統文化在澳的傳播力度還不足夠，這激發了他自己創辦醒獅團的決心和動力。



舞獅分為北獅、南獅兩派，其中南獅又被稱為醒獅。1996年，湯偉明創辦了澳大利亞華人民間藝術中心——得勝堂醒獅團。經過近三十年的努力，醒獅團現已成為澳大利亞最具影響力的舞龍舞獅團隊之一。湯偉明回憶道，剛到澳大利亞時，這裡僅有幾家舞龍舞獅社團，如今已經發展到上百家。



每年，得勝堂醒獅團承接數十場大小活動，除了春節演出外，他們還參與商業慶典、婚禮及其他重要慶祝活動。湯偉明記得，2009年慶祝中華人民共和國成立60周年的相關活動中，他帶領團隊安排了60只獅子進行表演，為此還提前在香港訂購道具運送到悉尼。



龍騰獅舞的喜慶演出不僅受到當地華僑華人的歡迎，也贏得大量本土觀眾的喜愛。湯偉明說，有許多當地人向他請教，希望能親身體驗舞獅技藝。為讓這一中國傳統文化得到推廣，多年來，湯偉明一直為學員提供免費的教學和訓練場地。據他介紹，現在醒獅團裡最小的學員僅11歲，還有一家人共同來參與學習的。

