美國7月CPI同比增速繼續放緩

中評社香港8月15日電／美國勞工部14日公佈的數據顯示，今年7月美國消費者價格指數（CPI）同比上漲2.9%，漲幅較6月收窄0.1個百分點，顯示出通貨膨脹繼續放緩的跡象，但仍高於美國聯邦儲備委員會設定的2%長期通脹目標。



新華社報導，數據顯示，今年7月美國CPI環比上漲0.2%，而6月CPI環比下降0.1%，5月CPI環比持平。剔除波動較大的食品和能源價格後，7月核心CPI環比上漲0.2%，較6月環比漲幅擴大0.1個百分點；核心CPI同比上漲3.2%，同比漲幅為2021年4月以來最低值。



數據顯示，7月美國住房指數環比上漲0.4%；能源指數在連續兩個月環比下降後，在當月保持不變；食品指數環比上漲0.2%，漲幅與6月持平。此外，7月上漲的指數還包括汽車保險、家具、教育和個人護理等，而二手車和卡車、機票價格等指數則在當月有所下降。



美聯儲7月31日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。美聯儲同時表示，如果抗擊通脹繼續取得想要的進展，美聯儲可能會在今年9月會議上宣佈降息。



芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具最新數據顯示，美聯儲在9月議息會議上降息25個基點的概率為56.5%。