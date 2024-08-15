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美國7月消費者價格指數環比增長0.2%
http://www.CRNTT.com   2024-08-15 14:34:58


　　中評社北京8月15日電／據央視新聞報導，當地時間8月14日，美國勞工統計局公布數據顯示，7月美國消費者價格指數（CPI）環比增長0.2%，經季節性調整前同比增長2.9%。當月，剔除波動較大的食品和能源價格後，核心CPI環比增長0.2%，經季節性調整前同比增長3.2%。

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