36個雜技節目將亮相第十二屆全國雜技展演

圖為第十一屆全國雜技展演閉幕演出雜技節目《豐碑》。（來源：新華社） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，從文化和旅遊部14日舉行的新聞發布會上瞭解到，36個雜技節目、8部雜技劇，以及10個“新時代魔術領軍人才”帶來的魔術節目將亮相由文化和旅遊部、遼寧省人民政府主辦的第十二屆全國雜技展演。



自1984年創辦以來，全國雜技展演已連續舉辦11屆，推出了一大批優秀作品和人才，對提高我國雜技創作和表演水平發揮了重要作用。



文化和旅遊部藝術司副司長黃小駒介紹，本屆展演全國共申報109個作品，經組織專家認真遴選，32個雜技節目和5部雜技劇最終入選參演。同時參演的，還有文化和旅遊部2024年度“中國雜技藝術創新工程”重點扶持的4個雜技節目和3部雜技劇。



本屆展演大力實施文藝惠民。遼寧省文化和旅遊廳副廳長盧錫超表示，展演期間，將開展下基層公益演出，設立惠民票價，吸引更多觀眾走進劇場。



遼寧省沈陽市文化旅遊和廣播電視局局長劉克斌表示，在服務保障方面，主辦方將在機場、火車站設立服務驛站，為來沈觀演的遊客提供便捷暖心服務。沈陽還創新推出“演藝＋旅遊”套票，讓遊客們體驗“跟著雜技去旅行”的樂趣。



據悉，第十二屆全國雜技展演將於8月23日至9月5日在遼寧省沈陽市舉辦。