﻿國際空間科學與載荷賽　中大獲多個獎項

中大於8月12至13日在校園舉行2024國際空間科學與載荷大賽（ISSSP）。（大公報） 中評社香港8月15日電／大公報報導，香港中文大學（中大）於8月12日至13日在校園舉行2024國際空間科學與載荷大賽（ISSSP）。ISSSP作為全球航天領域的重要賽事，吸引來自世界各地的頂尖團隊參與，共同展示空間科學與載荷技術的最新成果與創新思維。中大團隊在比賽中獲得多個獎項，表現卓越。



此次大賽由中國宇航學會、北京理工大學、國際宇航科學院（IAA）、亞太空間合作組織及中大共同發起，並得到中國航天基金會等單位的支持。來自世界各地的頂尖高校、科研機構及企業帶來他們在空間科學與載荷領域的最新研究成果，涵蓋了衛星設計、載荷技術、空間探測等多個方面。經過激烈的初賽和復賽，最終30支隊伍的優秀項目脫穎而出，進入全球總決賽。



為期兩天的決賽於中大校園舉行，中大副校長（教育）潘偉賢教授在開幕式上致辭，分享中大在空間科學研究與教育的最新發展，包括中大與中大（深圳）將於2024／25學年合辦航天科學與地球信息學及X雙主修課程；中大的大豆研究項目是首個香港農業科學實驗項目於太空進行實驗；中大的太空與地球信息科學研究所與國家航天局共同自主研製並發射首顆中大衛星等項目。