澳門暑假游火熱　客量重返疫前水平

中評社北京8月15日電／據大公網報導，澳門暑假游火熱，暑假酒店入住率料超9成。澳門旅遊局最新統計數據顯示，今年前7個月入澳旅客近1975萬人次，同比上升逾37%。其中7月份日均入澳旅客近9.8萬，進入8月份以來日均旅客更高達12.4萬，基本恢復疫前2019年同期水平。



近期，澳門不少手信店、餐飲店乃至潮流買手店紛紛創新出招，適應旅客消費模式變化。而澳門特區政府部門也攜手社區、社團及博企度假區等推出一系列“深度游”攬客新措，涵蓋國際IP＋國潮、室內演唱會、免費巴士游等特色活動。＼大公報記者 方俊明珠海報導



踏入8月份 日均旅客高達12.4萬人次



“針對訪澳客群趨年輕化，暑假期間新增分店並通過與卡通人物聯乘，打造主題店推出新包裝產品，吸引不少客人到店‘打卡’，人均消費額較平均增長近一倍。”澳門英記餅家工作人員稱，隨著與卡通人物聯乘奏效，計劃在不同區域開設新店；並將定期推出新包裝，還將因應節假日調整外墻裝飾等，以帶給旅客新鮮感。



引進潮牌貼合市場需求



澳門潮流選物店THE BIG APPLE有關負責人表示，如今訪澳旅客更多人追求消費體驗及氛圍，且旅客結構出現變化，年輕人潮流文化市場大。目前該公司已擴至第6家分店，已引進30至40個海內外品牌。未來亦會不斷發掘更多潮流元素，貼合市場需求。而近期將攜手博企把海外藝術家作品展帶進澳門社區，為社區增加游玩元素。



