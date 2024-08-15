美國炒作“黑客攻擊”　兩黨候選人皆中招

知情人士稱，哈里斯競選團隊是黑客攻擊目標之一。（圖源：美聯社） 中評社北京8月15日電／據大公報報導，據《華爾街日報》報導：美媒13日援引知情人士稱，美國聯邦調查局（FBI）正在調查總統候選人競選團隊遭黑客攻擊事件。據報導，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普和民主黨總統候選人哈里斯的競選團隊都是黑客攻擊目標。



一名知情人士告訴《華爾街日報》，FBI自6月以來一直在調查黑客活動。這名知情人士說，至少有3名拜登─哈里斯競選團隊的工作人員成為所謂釣魚郵件的攻擊目標。釣魚郵件誘使收件人點擊看似合法的鏈接或文件，借機侵入他們的內部通信。據報導，上述攻擊發生在拜登退出競選之前。哈里斯競選團隊則表示，他們有充足網絡保安措施，沒有發現黑客入侵系統的跡象。



特朗普競選團隊10日表示，有敏感內部文件被黑客盜取及發布，認為是伊朗黑客所為。伊朗方面否認特朗普的指控，並強調無意干預美國大選。《紐約時報》、《華盛頓郵報》及政治新聞網站Politico等媒體表示收到洩密文件，包括特朗普競選搭檔萬斯的“潛在弱點”等。但《華盛頓郵報》13日稱，為防止2016年民主黨競選團隊郵件被黑客曝光事件重演，此次收到洩密文件的媒體選擇不公開這些信息。FBI於12日宣布介入調查特朗普團隊遭黑客攻擊事件。