德國通緝涉嫌破壞“北溪”的烏克蘭人

這是2022年9月14日在德國盧布明拍攝的“北溪－1”天然氣管道相關設施。（圖源：新華社） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，據德新社、路透社、法新社等媒體報導，波蘭檢察機關14日確認，波蘭收到過德國發來的“歐洲逮捕令”，要求波方協助抓捕一名涉嫌於2022年參與破壞“北溪”天然氣管道的烏克蘭公民，但此人目前已不在波蘭境內。



按照波蘭檢察機關發言人安娜·阿達米亞克的說法，德國相關機構6月向波蘭首都華沙的地區檢察機關發過“歐洲逮捕令”，涉及德國處理該烏克蘭籍嫌疑人所涉案件的相關程序。那名嫌疑人已知最後行蹤是7月從烏克蘭入境波蘭，但波方搜查其住所時並未尋獲此人。



按照波蘭法律，檢察機關未披露嫌疑人全名，僅稱他為“弗拉基米爾·Z”。“最終，弗拉基米爾·Z沒有被拘捕，因為他在7月初越過波蘭與烏克蘭邊界，離開波蘭領土。”阿達米亞克在電子郵件中這樣回復媒體記者。



她解釋說，嫌疑人之所以能自由出入波烏邊界，是因為德國相關機構未將此人姓名輸入受通緝人員數據庫，“這意味著波蘭邊防軍無從得知、也沒有理由拘捕弗拉基米爾·Z”。



德國《時代》周報、《南德意志報》、德國電視一台14日早些時候報導，德國調查人員認為，在“北溪”天然氣輸送管道2022年遭蓄意破壞事件中，有一夥人負責潛入水底在管道上安裝爆炸裝置，那名受通緝的烏克蘭人涉嫌參與其中。德國聯邦總檢察長已取得抓捕該烏克蘭人的逮捕令，簽發逮捕令時，其人據信在波蘭境內。



針對上述媒體報導，德國司法部一名發言人拒絕置評。



據上述三家德國媒體報導，德方調查認為另有同為烏克蘭公民的一男一女涉嫌參與破壞“北溪”管道，可能同樣潛水安裝爆炸裝置，但德方還未對這兩人簽發逮捕令。這三家媒體均稱其信源來自“一家外國情報機構”。



波蘭方面披露的消息是“北溪”管道爆炸“懸案”調查近兩年來外界獲知的最新進展。2022年9月26日，連通俄羅斯和德國以及其他歐洲國家的波羅的海海底輸氣管道“北溪－1”和“北溪－2”在丹麥、瑞典海域附近發生劇烈水下爆炸，大量天然氣洩漏，事發後兩組管道共發現4處洩漏點，疑遭人為破壞。

