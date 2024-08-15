我國將以土地整治助推農村土地制度改革

中評社北京8月15日電／據新華社報導，我國將以全域土地綜合整治為抓手，推動農村土地制度改革，促進城鄉要素平等交換、雙向流動，服務於城鄉融合發展。



自然資源部生態修復司司長王磊14日在例行新聞發布會上說，為貫徹黨的二十屆三中全會關於完善城鄉融合發展體制機制、深化土地制度改革的決策部署，自然資源部將進一步推動全域土地綜合整治，促進城鄉要素平等交換、雙向流動，優化農村地區國土空間布局，改善農村生態環境和農民生產生活條件，助推農村一二三產業融合發展和城鄉融合發展。



據介紹，土地整治一直是“千萬工程”迭代升級的重要平台和抓手，能夠系統解決“錢從哪裡來、人往哪裡去、地從哪裡出”的問題。最近五年來，自然資源部開展了全域土地綜合整治試點，截至2023年底，全國1304個試點累計投入資金4488億元，完成綜合整治規模378萬畝、實現新增耕地47萬畝、減少建設用地12萬畝，形成一系列可推廣、可復制的寶貴經驗。通過“保護農耕肌理，留住鄉韵鄉愁；釋放發展空間，助力鄉村振興；修復生態基底，提升人居環境；深化制度改革，共享土地紅利”，土地整治成為優化鄉村空間布局、服務鄉村全面振興的重要平台。



王磊說，全域土地綜合整治是農村土地制度改革的有力抓手，是貫徹落實黨的二十屆三中全會相關改革部署的重要舉措，政策性強、涉及面廣、社會關注度高。要按《自然資源部關於學習運用“千萬工程”經驗深入推進全域土地綜合整治工作的意見》要求，建立“全方位”權益保障機制，堅持農村基本經營制度不動搖，尊重集體土地所有權、土地承包經營權、土地經營權現狀。要站穩人民立場，尊重群眾意願，維護群眾權益，接受群眾監督，運用好村民議事決策機制，堅決防範少數人說了算、多數人“被代表”。不得違背村民意願合村並居、整村搬遷，嚴禁違背群眾意願搞大拆大建、強制或變相強制農民退出宅基地，不得強迫農民“上樓”。