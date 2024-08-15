以色列轟炸加沙　哈馬斯拒絕參加新一輪談判

8月13日，在加沙地帶南部城市汗尤尼斯的納賽爾醫院，人們搬運以軍襲擊遇難者的遺體。（圖源：新華社） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，在新一輪加沙地帶停火及釋放被扣押人員談判前一天，以色列軍方繼續在加沙地帶中部和南部展開軍事行動，導致多人傷亡。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）多名官員說，哈馬斯將不派代表參加15日的談判。



多家媒體報導，以軍14日空襲加沙地帶中部努賽賴特難民營、邁加齊難民營和加沙地帶南部城市汗尤尼斯。按照以方說法，這是對哈馬斯13日向以色列中部城市特拉維夫發射火箭彈的回應，以軍在過去24小時打擊了加沙地帶40多處基礎設施。



以軍14日還在約旦河西岸的圖巴斯市和塔蒙鎮展開軍事行動，打死多名武裝人員。哈馬斯方面說，其武裝人員在約旦河西岸與以軍“激烈”戰鬥。



據加沙地帶衛生部門14日通報，去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成39965人死亡、92294人受傷。過去24小時內，以軍在加沙地帶的軍事行動造成36人死亡、54人受傷。



按照安排，加沙地帶停火及釋放被扣押人員談判定於15日在卡塔爾首都多哈舉行。



作為斡旋方，美國、卡塔爾和埃及領導人8日聯合呼籲以色列與哈馬斯恢復談判。以色列次日表示同意重啟談判。不過，哈馬斯11日要求斡旋方就先前談判結果制訂落實計劃並強制以色列執行，而不是舉行更多談判或提出新方案。



哈馬斯派駐黎巴嫩的代表艾哈邁德·阿卜杜勒·哈迪13日告訴俄羅斯衛星通訊社，哈馬斯不會派代表參加15日開始的談判。



14日，哈馬斯高級官員薩米·阿布·祖赫裡也向路透社記者證實了這一立場。他強調，哈馬斯同意其7月2日收到、以美國總統約瑟夫·拜登所提建議和聯合國安全理事會相關決議為基礎的停火方案，哈馬斯已準備好立即討論落實這一方案的機制。

