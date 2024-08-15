“龍騰墨舞—首屆海內外草書大展”開幕

“龍騰墨舞—首屆海內外草書大展”今日（8月14日）亮相香港中央圖書館。（香港文匯報） 中評社香港8月15日電／香港文匯報報導，中華民族的文字具有幾千年歷史，而其中由實用性昇華到藝術性殿堂的，當中最值得驕傲者當屬草書藝術。由香港草書書法院主辦、中國標準草書學社支持的“龍騰墨舞—首屆海內外草書大展”今日（8月14日）亮相香港中央圖書館，展覽邀請到全球海內外草書書法家及香港草書書法院成員參與，展出共計250件作品。今次展覽是香港前所罕見的草書專題大展，令四海弘揚中華民族草書藝術的書法家，在筆墨之間聚首，作品薈萃香江。展覽將展至8月18日。



出席展覽開幕儀式的嘉賓包括：中央政府駐港聯絡辦副主任何靖、中央政府駐港聯絡辦宣文部副部長林枬、香港故宮博物館館長吳志華、中國書協香港分會主席施子清、甲子書學會會長蘇樹輝、文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮、深圳書法家協會主席李靜、澳門大學中國歷史文化中心主任朱壽桐、珠海香洲區書協副主席李大軍等。



創辦大展呈現突破與特色



“歷來書法展覽，多為含各書體的書法展，而本院首創全球‘海內外草書大展’，是希望弘揚草書文化，以及當代書法家對於草書的傳承、研究、突破、創新。”吳任表示，幾千年來，書家無篆聖、隸聖、楷聖而僅有草聖，可見草書是書法藝術的最高境界。“‘觀其人莫如觀其書’，在草書書法中更能顯示出書家的藝術天份、素養、學識、個人品格與各體書法的功力。”

