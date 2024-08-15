猴痘疫情構成國際關注的突發公共衛生事件

中評社北京8月15日電／據新華社報導，世界衛生組織總幹事譚德塞14日宣布，猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衛生事件”。



世衛組織當天召開《國際衛生條例（2005）》緊急委員會會議，討論2024年猴痘病例數激增現象。會後，譚德塞在記者會上說：“今天，緊急委員會召開會議並向我提出建議，認為當前形勢已構成‘國際關注的突發公共衛生事件’。我采納了這一建議。”



譚德塞表示，目前猴痘疫情具備在非洲以及向其他大洲進一步傳播的潛力，這十分令人擔憂。世衛組織數據顯示，今年以來報告猴痘病例數超過1.56萬例，已超過去年病例總數，其中死亡病例達537例。



世衛組織當天發布公報說，一種更加致命的猴痘病毒新毒株正在剛果（金）快速傳播，並已蔓延至布隆迪、肯尼亞、盧旺達和烏幹達等從未報告過猴痘病例的周邊國家。



非洲疾病控制和預防中心13日宣布猴痘疫情為非洲公共衛生緊急事件，並呼籲非洲各國採取緊急行動，避免猴痘疫情在非洲大陸持續蔓延。非洲疾控中心8日公布的數據顯示，目前非洲至少有16個國家受到猴痘影響；與2023年同期相比，非洲今年報告的猴痘病例增加了160%。



猴痘是一種病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數感染者會在幾周內康復，但也有感染者病情嚴重甚至死亡。2022年5月以來，全球100多個國家和地區報告猴痘病例。世界衛生組織同年7月宣布猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衛生事件”，直到2023年5月才解除這一狀態。