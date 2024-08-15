優支出促改革　多地劃定下半年財政發力點

中評社北京8月15日電／據經濟參考報報導，近日，北京、上海、四川、湖南等地公布了2024年上半年預算執行情況。多地上半年“賬本”顯示，著力鞏固經濟向好態勢，財政支出靠前發力，保持適當強度，科技、民生等重點領域保障有力。而根據多地下半年的部署，地方財政將優化支出結構，尤其是圍繞“兩新”“兩重”等重點領域，相關政策和支出將加速推進。與此同時，進一步落實黨的二十屆三中全會精神、深化財政體制改革也成為各地下半年的重點任務。



翻看各地上半年“賬本”，科技、民生等重點領域保持一定支出力度。上半年，北京市堅持把科技作為重點領域優先保障，全市科學技術支出338.2億元，增長7.0%。



江蘇省2024年上半年預算執行情況報告顯示，下達資金8.4億元，支持蘇州實驗室、紫金山實驗室、太湖實驗室加強創新平台建設、承擔更多前沿科研任務。撥付資金3.95億元支持落實產業科技創新領軍人才“登峰計劃”。



山東省財政廳有關負責同志對《經濟參考報》記者表示，山東省綜合運用財政補貼、貸款貼息、稅收優惠等政策手段，支持新一代信息技術等新興產業發展，加快建設現代化產業體系。保持高強度科技投入，支持重點創新任務落實。同時，著力辦好民生實事。1至6月，全省一般公共預算民生支出4941億元。



“從各地上半年預算執行情況來看，各地統籌好地方債務風險化解和穩定發展，保持適當的財政支出強度，為因地制宜加快發展新質生產力提供有力支撐。同時，普遍加大了對教育、醫療、養老、住房、就業等民生領域的投入，提高社會保障水平，確保民生政策落地生效。”山東大學經濟學院常務副院長、國家治理研究院副院長石紹賓說。



展望下半年，各地將進一步優化支出結構，除了科技、民生等重點領域支出保持一定強度外，圍繞“兩新”“兩重”等重點領域，財政支出將進一步加碼。



湖南省財政廳表示，堅決落實中央“兩新”“兩重”部署，推動現有政策加速生效、新政策加力推進。其中包括，“出台融資補貼政策，撬動1000億元金融資本投向工業企業設備更新和技術改造領域”“大力支持開展汽車、節能家電等以舊換新活動，及時足額兌現財政補貼”。另外，近日，四川省財政廳預撥各市（州）2024年汽車和家電以舊換新中省補貼資金共5.17億元。預計到年底，四川省全省計劃完成6萬輛汽車、200萬台（套）家電以舊換新工作任務。

