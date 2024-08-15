7月金融增長基本穩定　信貸結構持續優化

中評社北京8月15日電／據經濟參考報報導，7月金融統計數據出爐。8月13日，中國人民銀行發布金融統計數據顯示，7月貨幣供應量M2同比增長6.3%，1至7月新增人民幣貸款為13.53萬億元，社會融資規模增量為18.87萬億元。業內專家表示，7月金融總量增長基本穩定，月末增速與上月基本相當，社會融資規模增速高於上半年名義GDP增速約3.2個百分點，保持合理增長，反映金融持續發力支持實體經濟。不過，隨著經濟轉型升級、有效需求不足和治理資金空轉，金融總量增長整體“減速提質”。



從貸款來看，7月末人民幣各項貸款餘額251.11萬億元，同比增長8.7%。分部門看，住戶貸款增加1.25萬億元，其中，短期貸款增加608億元，中長期貸款增加1.19萬億元；企（事）業單位貸款增加11.13萬億元，其中，短期貸款增加2.56萬億元，中長期貸款增加8.21萬億元，票據融資增加2146億元；非銀行業金融機構貸款增加5946億元。



多重數據顯示，金融對於重點領域的支持力度依然穩固，信貸結構也持續優化。7月末，製造業中長期貸款同比增長16.9%，其中，高技術製造業中長期貸款同比增長15.5%；“專精特新”企業貸款同比增長15.0%；普惠小微貸款同比增長17%。以上貸款增速均高於同期全部貸款增速。



值得注意的是，從最新金融數據來看，近期融資方式呈現新特點。一方面，直接融資加速發展。7月企業債券淨融資約1600億元，同比多約310億元。



“在防範化解地方債務、城投債務融資規模整體收縮的背景下，這個結果其實是很不容易的，說明一些企業通過發債替代了貸款。”業內權威人士認為，近年來我國直接融資市場快速發展，企業債券融資渠道更為通暢，也更好與經濟轉型相適配。此外，7月中國政府債券淨融資約7000億元，同比多約2900億元，有力支撐社會融資規模平穩增長。



另一方面，票據融資增長較多。國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤稱，應看到，表內票據是貸款的組成部分，是實體經濟尤其是中小企業的重要融資渠道。在滿足真實交易關係和債權債務關係要求下，票據期限短、便利性高、流動性好，中小企業利用票據從銀行進行貼現，與從銀行貸款獲得資金是一樣的。

