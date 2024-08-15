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法國東北部發生兩架戰機相撞事故
http://www.CRNTT.com   2024-08-15 15:27:23


　　中評社北京8月15日電／據新華社報導，據法國媒體報導，兩架“陣風”戰鬥機14日在法國東北部發生空中相撞事故，導致2人失蹤。

　　據報導，事故發生在法國默爾特－摩澤爾省。事發時，一架戰機上的1名飛行員在撞擊前彈射逃生，另一架戰機上的1名教練和1名飛行學員下落不明。事故原因仍在調查中。

　　法國國防部長勒科爾尼當天在社交媒體上表示，彈射逃生的飛行員安然無恙，失蹤人員的搜尋工作仍在進行中。

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