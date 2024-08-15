俄政府將汽油出口禁令延長至年底

中評社北京8月15日電／據新華社報導，俄羅斯政府網站14日發布消息說，俄政府13日通過決議，將汽油出口禁令延長至2024年12月31日。



根據決議，俄政府作出這一決定是為了在季節性需求依然存在和煉油廠進行定期維修期間，維持燃料市場的穩定局面。



俄政府今年2月底出台法令，規定3月1日至8月31日期間禁止汽油出口，以在國內需求增加時保持市場穩定。5月20日至7月底，由於國內車用汽油市場飽和，並防止個別企業煉油量減少，俄政府決定臨時解除這一禁令。