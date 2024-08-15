歐洲持續極端高溫　歐盟助希臘等國應對山火

中評社北京8月15日電／據新華社報導，進入8月，歐洲極端高溫天氣持續，多國氣溫打破歷史紀錄，葡萄牙、希臘和阿爾巴尼亞等國山火不斷。高溫天氣對當地農業和公共衛生等影響顯著，各國政府採取多種措施應對，歐盟委員會正準備向希臘和阿爾巴尼亞提供緊急支持以應對猛烈的山火。



極端熱浪席捲歐洲



克羅地亞氣象局12日宣布，對首都薩格勒布等城市發布紅色高溫預警。該國本輪高溫預計在14日至15日達到頂峰，內陸地區最高溫度將達38攝氏度左右，亞得裡亞海和達爾馬提亞地區最高溫度將達41攝氏度。



阿爾巴尼亞國防部氣象中心11日發布天氣預報顯示，12日起的3天該國將以晴熱天氣為主，多地最高氣溫將超40攝氏度，甚至高達42攝氏度。



羅馬尼亞正處於其歷史上最嚴峻的熱浪侵襲之中。12日，羅氣象局對全國一半地區發布未來3天黃色及橙色高溫預警，預計氣溫將達35至39攝氏度。



北馬其頓氣象部門11日也發布了高溫預警，預計自12日起連續3天全境晴熱天氣為主，部分地方最高氣溫將超40攝氏度。



法國氣象局12日稱，本土96個省中有42個因熱浪和／或雷暴風險而被置於“橙色警戒”下。“下午4點，大部分高溫橙色預警省份的氣溫在34至38攝氏度之間”。



中歐和北歐國家也面臨高溫“烤驗”。英國氣象局數據顯示，12日成為該國今年迄今最熱一天，日最高氣溫34.8攝氏度，這也超過了去年該國33.5攝氏度的最高氣溫。



由於亞熱帶氣團逼近，德國全國範圍內出現了高溫天氣。德國氣象局已發布高溫預警，並稱某些地區可能會遭遇“極端熱應激”，對公眾健康構成嚴重威脅。

