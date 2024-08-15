中評社北京8月15日電／據中央紀委國家監委網站，廉者，政之本也。習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，傳承黨的光榮傳統和優良作風，激發共產黨員崇高理想追求，把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱；要注重家庭家教家風，督促領導幹部從嚴管好親屬子女；積極宣傳廉潔理念、廉潔典型，營造崇廉拒腐的良好風尚。紀檢監察機關要立足職責定位，把加強廉潔文化建設作為一體推進“三不腐”的基礎性工程抓實抓好，推進全面從嚴治黨向縱深發展。



廉潔理念具有正本清源、固本培元的重要作用，廉潔典型為新時代廉潔文化建設提供了生動素材和榜樣力量。加強新時代廉潔文化建設，需要充分挖掘優秀傳統廉潔文化豐富內容、革命前輩崇高品格和時代楷模廉潔事跡，積極宣傳廉潔理念、廉潔典型，教育引導黨員幹部群眾弘揚中華優秀傳統文化，繼承歷史先賢、革命前輩、時代楷模的廉潔風範，讓廉潔文化在潛移默化中深入思想和行動，推動形成崇廉拒腐的良好風尚。



健全工作機制，注重統籌聯動。把新時代廉潔文化建設納入全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作格局之中，構建黨委統一領導、紀檢監察機關組織推動、主責部門各司其職、全社會共同參與的工作機制，從制度層面解決“幹什麼”“誰來幹”“怎麼幹”等問題，發揮組織優勢，形成工作合力。要注重多部門協調聯動，與宣傳、組織、教育、婦聯等相關部門聯合開展家庭家教家風建設活動，充分發揮廉潔文化的自律、教化、育人功能，推動建設誠信、文明、廉潔、向上的行業文化，營造風清氣正的政治生態。



挖掘運用並重，打造特色品牌。深入挖掘各地富有特色的廉潔文化元素，將本地看得見、摸得著的優秀傳統文化、革命文化、鄉土文化等資源轉化為新時代廉潔文化建設的生動教材，加強廉潔文化優質產品和服務供給，不斷推動廉潔文化主陣地資源整合、布局優化、規範管理和內容更新，構建完善由廉潔文化展示館、廉潔文化主題公園、廉政教育示範基地等構成的廉潔文化學習教育資源庫。著力打造有本地特色的廉潔文化品牌，持續豐富廉潔文化產品供給，建立生動的廉潔教育實體課堂。



延伸領域空間，厚植群眾基礎。把新時代廉潔文化建設融入黨的宣傳思想工作，融入文化產業發展格局，融入經濟社會發展，堅持面向社會、面向基層、面向群眾，以黨群服務中心、圖書館、博物館、展覽館、紀念館等公共文化陣地和公園、車站、廣場等城鄉公共設施為支撐，以群眾廣泛參與的創建活動為載體，以各種傳統與現代媒體為傳播途徑，把廉潔文化建設落到實處，推動廉潔文化建設融入區域、部門、行業和基層治理之中，實現全領域全方位高質量覆蓋，讓廉潔理念、廉潔典型更加深入人心，推動形成廉榮貪恥的社會氛圍。



運用數字技術，創新載體方式。注重發揮數字技術和新媒體優勢，統籌廉潔文化陣地建設與資源數字化建設，打造技術先進、傳播快捷、覆蓋廣泛的新媒體廉潔文化平台、頻道和欄目，在紀檢監察機關網站開設“網上展廳”，以數字化形式展示當地紅色教育資源、歷史文化資源中的廉潔理念、廉潔典型，實現數字化展陳、互動式體驗，推出“家規家訓家風”“勤廉楷模”等類型欄目，推動廉潔文化拓展傳播範圍，引導黨員幹部更好品廉、思廉、悟廉、踐廉。主動適應新媒體時代受眾特點，創新廉潔文化采編方式和內容表現形式，綜合運用短視頻、H5頁面、直播、VR等方式加強宣傳教育，提升全民參與度、互動性和體驗性，讓廉潔文化真正融入日常生活。