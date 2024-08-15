甘肅白銀：鍛造過硬作風　增強履職之能

中評社北京8月15日電／據中央紀委國家監委網站，在二十屆中央紀委三次全會上，習近平總書記對紀檢監察機關寄予殷切期望、提出明確要求，紀檢監察機關是推進黨的自我革命的重要力量，肩負特殊政治責任和光榮使命任務，必須始終做到絕對忠誠、絕對可靠、絕對純潔。甘肅省白銀市紀委監委以黨紀學習教育為契機，開展“六嚴六提升”行動，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，全面提升規範化、法治化、正規化水平。



嚴學習、嚴教育，著力提升政治能力、紀法素養。“始終做黨和人民的忠誠衛士”是紀檢監察隊伍的政治本色。堅持嚴學習、嚴教育，先學一步、學深一層，鍛造過硬作風、增強履職之能。堅持政治為先，把學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，嚴格落實“第一議題”制度，創設示範領學、交流研學、聯動共學、調研踐學、警示促學“五學”載體，在學思踐悟中提升政治能力、增強政治定力。堅持紀律為綱，統籌推進黨紀學習教育，精研細學新修訂的紀律處分條例，通過舉辦讀書班、專題輔導、“小課堂”等形式，積極做好紀法宣傳和研究闡釋，不斷增強紀律觀念、規矩意識。堅持能力為本，克服本領恐慌，大力開展梯度輪訓、全員培訓和“崗位練兵”，彌補知識短板、能力弱項和經驗盲區，在實戰實訓中練就執紀執法的“硬本事”、鍛造實幹擔當的“鐵肩膀”。



嚴標準、嚴措施，著力提升工作質量、效率效能。黨風廉政建設和反腐敗鬥爭關乎民心向背、事業成敗。堅持把嚴的標準、實的作風貫穿監督執紀執法全過程，全面提升紀檢監察工作質效。“點”上攻堅抓突破。堅持把群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治作為今年工作的重中之重，強化辦案引領、全面起底核查，嚴查群眾身邊的“蠅貪蟻腐”，堅決斬斷伸向群眾利益的“黑手”。“線”上聯動提效能。落實改革部署，全面建立片區協作工作機制，進一步豐富“室組地”線條聯動方式，持續提升監督檢查、線索研判、案件查辦等工作質效。“面”上調度提標準。建立重點工作和專項工作督辦調度機制，逐一列出年度重點任務清單，市紀委監委主要負責同志牽頭抓總、班子成員各負其責、部室組負責同志具體落實，“一月一調度、一月一通報”，統籌推動日常監督、專項整治和案件查辦高質高效高標準開展。



嚴制度、嚴監管，著力提升規範水平、作風形象。紀檢監察權是“治權之權”，必須在行使權力上慎之又慎、在自我約束上嚴之又嚴，才能有底氣監督別人。持續強化嚴管嚴治，努力做自我革命的表率、遵規守紀的標杆。以制度促規範，全面梳理各類工作制度，編印紀檢監察工作規範指引，對請示報告、文件制發、文書起草、日常管理、監督檢查、審查調查等進行統一規範，優化工作流程，貫通制度機制。以激勵促擔當，通過開展交流輪崗、“上派下掛”、廉政家訪以及走訪慰問等方式，增強幹部凝聚力和歸屬感，激勵擔當作為，營造良好氛圍。以作風樹形象，帶頭髮揚徹底的自我革命精神，常態化開展內部督察和監督談話，持續整治思想上、作風上、廉潔上、嚴管上存在的問題，堅決防治“燈下黑”，著力打造讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的紀檢監察鐵軍。