貴州黔東南開展耕地保護專項監督

中評社北京8月15日電／據中國紀檢監察報，近日，貴州省榕江縣紀委監委聯合平陽鄉自然資源所，組織幹部前往列辰村、硐裡村等地對耕地保護工作推進情況開展監督檢查，綜合評估相關耕地保護問題整改情況。



此前，黔東南苗族侗族自治州紀委監委聚焦鄉村振興、生態環保等領域群眾反映強烈的問題，制定工作方案，明確將耕地保護和糧食安全納入整治重點內容，緊盯整治亂占耕地建房或違規收取群眾亂占耕地建房罰款、耕地占補平衡弄虛作假等突出問題，在全州部署開展耕地保護和糧食安全突出問題集中整治。截至7月底，全州紀檢監察機關共開展耕地保護和糧食安全突出問題集中監督111次，發現並推動解決問題125個。



黔東南州紀委監委深入總結運用去年全州開展自然資源領域專項整治工作的經驗做法，按照制定清單、走訪摸排、核實線索、系統施治4個階段，採取調研式推進、片區協作等方式，逐案過篩，深挖徹查耕地保護和糧食安全領域的不正之風和腐敗問題。對監督發現的雷山縣某高標準農田建設項目滯後、機耕道存在路面起砂等問題，州紀委監委第三監督檢查室聯合雷山縣紀委監委組建監督檢查組進一步核查，查實在該項目推進中因主管單位和施工單位監管不到位，導致施工材料不合格、混凝土強度不達標等問題，隨即對主管單位領導和施工單位項目負責人等6人進行立案審查。



黔東南州紀委監委還注重加強與鄉村振興、自然資源、農業農村等部門溝通對接，根據部門提供的問題線索，形成集中整治重點監督清單、走訪台賬，以便精準分析研判、快速處置，堅決查處耕地保護和糧食安全背後的作風和腐敗問題。