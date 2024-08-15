山東廣饒深化片區協作　攥指成拳凝聚合力

中評社北京8月15日電／據中國紀檢監察報報導，近日，山東省廣饒縣樂安街道紀檢監察工委在辦理某學校經費管理案件時，由於時間跨度長、反映問題多，向廣饒縣紀委監委提請啟動片區協作機制，隨後通過協作對線索開展深入核查，推動案件取得了突破性進展。



廣饒縣紀委監委統籌基層紀檢監察力量，聚焦招投標、行政執法、農村集體“三資”管理等領域，探索片區協作機制，協同作戰推動案件快速處置。縣紀委監委綜合考慮經濟發展、政治生態和紀檢監察機構人員力量等因素，把全縣10個鎮（街道、開發區）劃分為3個協作片區，每個片區轄3至4個鎮（街道、開發區），整合相關紀檢監察室、鎮（街道、開發區）紀檢監察力量，實現監督聯動、問題聯查、質量聯審。



聚焦群眾反映強烈的重點問題線索，廣饒縣紀委監委實行“線索統管、案件統辦”工作機制，片區協作組對轄區內問題線索實行統管、統辦，協作組組長通過指定辦案、聯合辦案、交叉辦案等方式對問題線索進行分辦，根據工作需要統籌調配片區內人員力量，承辦單位按照規定進行分類處置，及時回應群眾關切。



與此同時，該縣紀委監委實行協作片區案件質量“聯審聯查”機制，制發案件質量評查標準及評分細則，協作片區內成立案件聯合審理組，對片區內辦理的案件統一審理，持續提升辦案質量。