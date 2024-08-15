雲南楚雄推動提升“三資”監管規範化水平

中評社北京8月15日電／據中國紀檢監察報報導，近日，雲南省楚雄彝族自治州武定縣紀委監委對全縣村集體“三資”管理情況開展監督檢查，針對發窩鄉部分村委會幹部未正確履職，將本應分紅給農戶的集體收益長期滯留村集體賬戶問題，縣紀委監委對相關負責人進行批評教育，並督促按約定兌付，幫助群眾拿到了分紅資金。



楚雄州聚焦村集體“三資”管理中存在的資金閑置、收支不公開、坐收坐支、私設賬外賬、流失貶值、貪污侵占等情況，探索建立村集體“三資”管理監督機制，懲、治、防一體用力，著力破解村集體“三資”管理不規範、監督不到位等問題，看住國家資產、集體財產，讓群眾有更多獲得感。



楚雄州各級紀檢監察機關堅持聯合作戰、貫通發力，橫向上加強與農業農村、自然資源、財政、審計等部門的協調聯動，定期會商，推動“紀巡”融合、“紀審”互動、“紀財”貫通，發揮各部門專業優勢，提高發現問題能力。重點對村集體經濟體量大、項目建設多的重點村（社區）開展村級巡察，精準有效糾治問題。縱向上建立“州指導、縣統籌、抓鄉促村”工作機制，州紀委監委針對村集體“三資”監管中發現的問題制發工作提示，指導縣市紀委監委精準開展監督檢查，靈活運用重點查、機動查等方式直插到村，嚴查村級財務賬外賬、細查鄉村振興項目重點賬、詳查涉及群眾利益的民生賬，督促縣（市）鄉村三級一體抓好整改落實。



楚雄州紀委監委利用查處的典型案例，分層分類召開警示教育大會，以案示警，增強基層黨員幹部的紀法意識。通過搭建“三資”管理平台，實現“三資”收支網上審批、全程留痕、智慧監督，利用大數據對村集體“三資”、項目招投標信息、民主決策程序等情況進行監管。對制度和監管等方面的問題，制發紀檢監察建議，推動問題整改、整章建制。對貪污侵占、套取挪用等群眾反映強烈的違紀違法問題直查直辦，嚴肅追責問責，不斷增強震懾力。