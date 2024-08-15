防範人工智能風險要有安全閥

中評社北京8月15日電／據經濟日報報導，黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》強調，建立人工智能安全監管制度。作為一種戰略性新興技術，人工智能已深度融入人們的生產生活，對於工作效率的提升大有裨益，還不斷催生出新產業、新業態、新商業模式，持續為經濟社會發展注入新動能。作為人工智能的一個重要組成部分，生成式人工智能技術的飛速發展，涵蓋虛擬現實、醫療保健、創意產業等多個領域，為各行各業帶來更多創新與價值。不過，當前也要密切注意生成式人工智能可能引發的數據安全、信息誤導等風險挑戰，堅持發展與安全並重。



所謂生成式人工智能技術（AIGC），是指基於算法、模型、規則等，生成文本、聲音、圖片、視頻等內容的新一代人工智能技術。算力、算法、數據是這種技術發展的三大核心要素，這幾個要素的綜合作用，使得其具備自生成模式，能實現閉環式學習體系的構建，通過利用海量數據信息，自主學習要素，進而生成原創性的專業知識內容或產品並可以不斷更新，進行自我升級迭代。基於這些特點，越來越多的行業正將其作為提高生產力水平的新要素，創造出指數級的價值，並催生了大量的產業應用，教育、娛樂、商業等領域均有所及。2022年末，美國OpenAI公司推出的ChatGPT標誌著這一技術在文本生成領域取得顯著進展。世界知識產權組織（WIPO）不久前發布的《生成式人工智能專利態勢報告》顯示，2014年到2023年，中國生成式人工智能專利申請量超3.8萬件，居世界第一位，是第二名美國的6倍。



生成式人工智能是把雙刃劍，在加強技術研發和創新的同時，需努力提高其安全性和可控性，有效識別潛在風險和漏洞並形成應對策略。2023年8月15日正式施行的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》指出，有關主管部門依據職責對生成式人工智能服務開展監督檢查，提供者應當依法予以配合，按要求對訓練數據來源、規模、類型、標注規則、算法機制機理等予以說明，並提供必要的技術、數據等支持和協助。因此，未來要進一步推動生成式人工智能的發展，應從網絡安全、數據安全、個人信息保護等層面入手，採取包容審慎的態度，從技術、倫理、法律等多方面設置“安全閥門”，防範生成式人工智能風險。