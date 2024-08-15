3D打印技術催動高質量數實融合

中評社北京8月15日電／據經濟參考報報導，打印玩具、打印食品、打印汽車……隨著智能製造技術更新換代，3D打印正加速融入我們的生產生活。國家統計局數據顯示，今年以來，我國3D打印設備產量保持兩位數高速增長，上半年同比增長51.6%。



記者日前走訪陝西、廣東、江蘇等地發現，3D打印技術應用場景不斷拓展深化，促進實體經濟和數字經濟高質量融合，已成為我國新質生產力培育壯大的重要推動力。



潮玩、食品、顱骨模型等皆可打印



7月15日，黑龍江省哈爾濱市張愷翔同學收到了哈爾濱工業大學的錄取通知書。這份通知書整體以“書”的外形呈現，裝有一把用太空金屬材料3D打印、拋光的“金”鑰匙。



3D打印，給錄取通知書增添了科技感，備受學子們的喜愛。這種最先在美國發展起來的新型製造技術，也被稱為增材製造，其工作原理主要是以數字模型文件為基礎，使用可粘合材料如粉末狀金屬或塑料等，通過逐層打印來構造物體。



“如果把一件物品剖成極多薄層，3D打印就是一層一層將這些薄層打印出來，上一層覆蓋在下一層上並與之結合，直到整個物件打印成形。”中國社會科學院工業經濟研究所研究員李鋼說。



在陝西，記者走進西安康拓醫療技術有限公司，生產線上十餘台3D打印設備整齊排布，有序作業。通過逐層掃描、累加成形，一個定制化的顱骨模型不到5小時即可製作完成。



“每台設備可以同時生成6個顱骨模型。”公司研發工程師趙峰說，每個模型都是量身定制，能準確展現用戶頭顱結構，有效協助醫療機構進行診療。

