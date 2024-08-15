科研人員發現一脈衝星處於罕見雙中子星系統

中評社北京8月15日電／據科技日報報導，記者8月12日從中國科學院新疆天文台（以下簡稱“新疆天文台”）獲悉，科研人員在使用中國天眼（FAST）進行為期2.4年共計32次的測時觀測後發現，脈衝星PSRJ1846－0513處於罕見的雙中子星系統中。這一發現在進一步揭示脈衝星形成過程、驗證愛因斯坦廣義相對論的正確性等方面具有極高價值。研究論文日前發表於《天體物理學雜誌快報》。



脈衝星是一種快速旋轉的中子星，由恒星演化和超新星爆發產生，可用於引力波探測、黑洞等相關研究。



據瞭解，目前全世界已發現約4000顆脈衝星，其中10%屬於雙星系統，伴星類型有中子星、白矮星、恒星和行星等。伴星是中子星的雙中子星系統非常罕見，所占比例不到脈衝星星族的1%。這樣的系統其前身星是兩顆質量在8倍太陽質量到30倍太陽質量之間的大質量恒星，經歷兩次超新星爆發，才形成雙中子星系統。



新疆天文台與新疆大學聯合培養的博士研究生趙德在其導師——新疆天文台研究員王娜、袁建平的指導下，對漂移掃描多科學目標同時巡天（CRAFTS）項目發現的脈衝星PSRJ1846－0513進行了測時研究。趙德通過分析測時數據，測得該星所在系統的近星點進動速率，並估算出系統的總質量。運用質量函數，給出脈衝星及其伴星質量範圍，從而判斷出它是一個雙中子星系統。



處於雙星系統的這顆脈衝星，運行軌道為橢圓軌道，軌道半長軸投影為4.756光秒，軌道周期為0.61天，偏心率為0.208。該脈衝星的伴星質量大於或等於太陽質量的1.28倍，是一顆中子星，系統總質量為太陽質量的2.63倍。科研人員探測到該雙中子星系統因相對論效應所產生的近星點進動速率是水星近日點進動速率的57倍。



未來，科研人員將繼續觀測，進一步提高近星點進動速率測量精度，結合可能探測到的其他相對論效應，減小脈衝星及其伴星的質量測量誤差。模擬數據顯示，在接下來4年的測時觀測中將有可能在這顆脈衝星上探測到引力紅移和時間變慢的共同效應。